  • USD: 30,72 - 30,78
  • EURO: 33,08 - 33,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Enflasyon beklentileri geriledi: Merkez Bankası kritik verileri paylaştı! Bakan Şimşek: Programımız işe yarıyor

Merkez Bankası Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Enflasyon beklentilerinde iyileşme sürüyor. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarının altını çizerek "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.

Enflasyon beklentileri geriledi: Merkez Bankası kritik verileri paylaştı! Bakan Şimşek: Programımız işe yarıyor
Ekleme: 16.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Enflasyon beklentileri geriledi: Merkez Bankası kritik verileri paylaştı! Bakan Şimşek: Programımız işe yarıyor
Enflasyon beklentilerinde iyileşme sürüyor. Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket sonuçları açıklandı. Bakan Şimşek para politikasındaki adımların etkilerinin gecikmeli olacağını belirtti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE İYİLEŞME SÜRÜYOR

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 40,6370'ten 41,1543'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,6 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 32,9 milyar dolara geriledi.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e, gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,62 düzeyinde oluştu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.


Enflasyon beklentileri geriledi: Merkez Bankası kritik verileri paylaştı! Bakan Şimşek: Programımız işe yarıyor

DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda konuşan Şimşek ekonomik programın işe yaradığına dair güçlü kanıt olduğunu belirterek programın yatırımcı güvenini yeniden sağlamaya, bu sayede girişleri etkilemeye ve reel efektif kur normalizasyonuna yardımcı olacağını söyledi.

Şimşek kesin rakamlara sahip olmamakla birlikte 2023'te Türkiye GSYH'sinin 1,1 trilyon dolara yakın gerçekleşebileceğini belirtti.

Şimşek, "Bütçe açığı ve borçlanmada Maastricht kriterlerini başarmayı umut ediyoruz" ifadelerini de kullandı.
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!
Başkan Erdoğan, Giresun'da halka hitap ediyor
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyeti araştırılacak: Hakimi çileden çıkardı
EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan Ordu'da halka hitap ediyor
CHP Bodrum ilçe başkanlığında skandal! Meclis üyesi adayının ismi yerine 'Alevi' yazdılar
Gazze'de can kaybı 28 bin 775'e ulaştı
Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme! Gözaltındaki 8 kişi hakim karşısına çıkıyor
Marmara Denizi’nde batan gemiyle ilgili çarpıcı detay: Kaptan günler önce söylemiş!
Enflasyon beklentileri geriledi: Merkez Bankası kritik verileri paylaştı! Bakan Şimşek: Programımız işe yarıyor
Mansur Yavaş buz pateni sporcularını da mağdur etti! Sağlam aldığı pist 5 yıldır tadilatta!
Madendeki faciaya tanık olan personel anlattı: Çatlak fark edildi facia önlenemedi
Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Hedef hizmet ihracatı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan ile turizm işbirliği açıklaması
Tarihte bugün... PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 25 yıl önce Kenya'da paketlendi
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! İşte son atamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: 51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-41 operasyonunda 9 ilde 61 şüpheli yakalandı
CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Sigortasını kendi yatıranlar dikkat! Emekli aylığınızdan olabilirsiniz…

Sigortasını kendi yatıranlar dikkat! Emekli aylığınızdan olabilirsiniz…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti