  • USD: 30,72 - 30,78
  • EURO: 33,08 - 33,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-41 operasyonunda 9 ilde 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir ve İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-41” operasyonunda 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-41 operasyonunda 9 ilde 61 şüpheli yakalandı
Ekleme: 16.02.2024 - 09:02 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-41 operasyonunda 9 ilde 61 şüpheli yakalandı
Güvenlik birimlerimiz, suçla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Son dönemde çeşitli operasyonlarla çökertilen organize suç örgütlerine ek olarak, yeni başarılar elde ediliyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Yerlikaya, gerçekleştirilen Kafes-41 operasyonları hakkında bilgi verdi.

Örgüt üyesi 61 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde yapılan operasyonları kapsamında örgüt üyesi 61 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları ifade etti:

'İzmir'de Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul'da elebaşılığını Ulusal Aranma kaydı bulunan Ferhat DELEN'in (yurtdışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-41” operasyonu düzenlendi.

Örgütü Üyesi 61 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda suça bulaştılar

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin;

- 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri,
- 2 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştirdikleri,
- 11 adet kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri,
- Diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri,
- Anlaşmazlık yaşadığı şahıslara yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri,
- Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları,
- Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve
- Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

37 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Operasyonlarda;

- 37 Ruhsatsız Tabanca
- 5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi
- 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle.'

Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-41 operasyonunda 9 ilde 61 şüpheli yakalandı
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!
Başkan Erdoğan, Giresun'da halka hitap ediyor
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyeti araştırılacak: Hakimi çileden çıkardı
EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan Ordu'da halka hitap ediyor
CHP Bodrum ilçe başkanlığında skandal! Meclis üyesi adayının ismi yerine 'Alevi' yazdılar
Gazze'de can kaybı 28 bin 775'e ulaştı
Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme! Gözaltındaki 8 kişi hakim karşısına çıkıyor
Marmara Denizi’nde batan gemiyle ilgili çarpıcı detay: Kaptan günler önce söylemiş!
Enflasyon beklentileri geriledi: Merkez Bankası kritik verileri paylaştı! Bakan Şimşek: Programımız işe yarıyor
Mansur Yavaş buz pateni sporcularını da mağdur etti! Sağlam aldığı pist 5 yıldır tadilatta!
Madendeki faciaya tanık olan personel anlattı: Çatlak fark edildi facia önlenemedi
Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Hedef hizmet ihracatı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan ile turizm işbirliği açıklaması
Tarihte bugün... PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 25 yıl önce Kenya'da paketlendi
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! İşte son atamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: 51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-41 operasyonunda 9 ilde 61 şüpheli yakalandı
CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Sigortasını kendi yatıranlar dikkat! Emekli aylığınızdan olabilirsiniz…

Sigortasını kendi yatıranlar dikkat! Emekli aylığınızdan olabilirsiniz…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti