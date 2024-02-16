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Bakan duyurdu: Bir günde 1112 kişi başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 kişinin başvurduğunu açıkladı. Peki, evlilik kredisi başvuru şartlar neler?

Ekleme: 16.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Bakan duyurdu: Bir günde 1112 kişi başvurdu150 bin TL tutarındaki evlilik kredisi uygulamasına dair ayrıntılar belli oldu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları dün itibariyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, 'Fona deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencimiz başvurdu' açıklamasını yaptı.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Aile ve Gençlik Fonu için ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerden başvuru alınıyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? YAŞ SINIRI VAR MI?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.
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