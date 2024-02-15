Zaniolo, Aston Villa'da tutunamıyor! Aldığı süre hayret ettiriyor

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, son 10 haftada sadece 62 dakika forma giydi.

Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da istenen katkıyı veremedi. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz kulübüne 25 milyon euro bedel ve satın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan futbolcu, İngiltere'de aradığını bulamadı.



24 yaşındaki oyuncu, 20 Premier Lig maçında kadroya girerken sadece 7 karşılaşmada on birde sahaya çıktı. Dokuz müsabakada sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu, 4 maçı ise kulübede tamamladı. Zaniolo, Lig'de sadece 1-1 biten Sheffield United karşılaşmasında bir kez fileleri havalandırdı.



6 MAÇTA 62 DAKİKA OYNADI



Son 10 haftada 11'e giremeyen yıldız oyuncu, bu dönemde şans bulduğu 6 maçta ise sadece 62 dakika forma giydi.



İtalyan futbolcu, Premier Lig dışındaki organizasyonlarda da kendinden beklenen performansı gösteremedi. Zaniolo bu kulvarlarda forma giydiği 11 maçta yalnızca bir kez gol sevinci yaşadı.



Genç oyuncu, Konferans Ligi'nde deplasmanda Bosna Hersek'in Zrinjski Mostar takımıyla 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü attı.



SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK



İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Aston Villa sezon sonunda Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İtalyan futbolcunun Premier Lig ekibinde kalmaması durumunda Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.



Zaniolo'nun 30 Haziran 2027'e kadar sarı kırmızılı kulüple mukavelesi bulunuyor.