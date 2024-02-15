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Türkiye ve Mısır'dan Libya hamlesi! Bakan Fidan açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın tarihi Mısır ziyaretiyle ilgili önemli bir detayı paylaştı.

Türkiye ve Mısır'dan Libya hamlesi! Bakan Fidan açıkladı
Ekleme: 15.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ve Mısır'dan Libya hamlesi! Bakan Fidan açıkladı
ışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile Bakanlık'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin ekonomik ayağını daha da ileri götürmek için her iki tarafın da elinden geleni yaptığını ve iş insanlarının olağanüstü performans sergilediğini söyledi.

TARİHİ BİR ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin "tarihi bir ziyaret" olduğunu aktaran Fidan, bunun, iki ülke arasında hem ikili hem de bölgesel ilişkilerin niteliğini, olumlu yönde derinden etkileyen bir ziyaret olduğunu belirtti.

Fidan, Mısır-Türkiye arasında ekonomik, bölgesel ve savunma sanayisindeki ilişkilerin ön plana çıktığını, liderlerin bu konuda her türlü adımı beraber atma, yoğun bir şekilde çalışma konusunda kararlılıklarını ve iradelerini ortaya koyduğunu bildirdi.

LİBYA KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fidan, Libya konusunda da yakından çalışılması gerektiği hususunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin prensip kararında mutabık kaldığını belirterek şöyle devam etti:

"Öteden beri zaten Mısır'ın hem diplomasi hem istihbari kurumlarıyla karşılıklı bu konuda görüş alışverişlerimiz oluyordu ama Libya'ya daha fazla nasıl olumlu katkı görebiliriz, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Afrika'da çatışmaların önlenmesi konusunda genel bir mutabakat var. Başta Sudan olmak üzere, iki ülkenin yakından çalışabileceği buradaki çatışmaların durdurulması sona erdirilmesi konusunda ne türden bir yaklaşım sergilenebilir, ona da değinildi. Aynı zamanda Somali'nin son günlerde biraz tartışmaya açılan detayına da girmek istemediğim toprak bütünlüğüyle ilgili problemler var. İki ülke bu konuda kendi ortak yaklaşımlarının benzerliği üzerinden nasıl bir ortak hareket tarzı geliştirir, bu konuyu da görüşme imkanları oldu liderler arasında."
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