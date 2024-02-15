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THY indirimli uçuş kampanyasını duyurdu! İşte o tarihlerde...

Türk Hava Yolları indirimli uçuş kampanyalarını duyurdu. THY'den yapılan açıklamaya göre yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası düzenlendi. Hangi tarihler arasını kapsıyor? İşte detaylar...

Ekleme: 15.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
THY indirimli uçuş kampanyasını duyurdu! İşte o tarihlerde...Türk Hava Yolları yeni kampanyasını duyurdu. Ucuz bilet kampanyası düzenleyen THY, hangi tarihler arasında geçerli olduğunu açıkladı.

1 MART-4 NİSAN ARASINDA GEÇERLİ

THY, 15-16 Şubat tarihinde alınacak biletlerle 1 Mart-4 Nisan arasında 799 liradan başlayan fiyatla seyahat imkanı sağlıyor.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretler oldu.

Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamıyor.

İŞTE İNDİRİMLİ UÇUŞ KAMPANYASI DETAYLARI...

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

THY indirimli uçuş kampanyasını duyurdu! İşte o tarihlerde...

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly pakette 799 TL oldu.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL olacak.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette 1.189 TL olacak.

Kampanya kapsamında 48.000 adet koltuk arz edilecek.
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