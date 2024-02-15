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T.C. kimlik numarasını ezbere bilenlere müjde; Hepinizi yakından ilgilendiriyor

Birçoğumuz 11 haneli T.C. kimlik numaramızı ezbere biliyoruz. Peki kimlik numaramızı ezberleme şeklinin zeka türümüzü ortaya çıkardığını biliyor muydunuz?

Ekleme: 15.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
T.C. kimlik numarasını ezbere bilenlere müjde; Hepinizi yakından ilgilendiriyor
Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen T.C. kimlik numarasını ezbere bilmek, Türkiye'de neredeyse bir gelenek haline geldi.

Ancak, son zamanlarda bu numarayı ezberlemenin bir adım ötesine geçmenin heyecanıyla karşılaşıyoruz.

Artık, bu numaranın ilk iki hanesini öncelikle söyleyebilme yeteneği, belirli bir zeka türüne işaret edebilir!

Peki, bu ne anlama geliyor olabilir? Aslında, kişinin zeka türü hakkında ipuçları elde etmek mümkün.

Örneğin, bir kişi T.C. kimlik numarasını sadece rakamların sırasına göre ezberleyebilirken, bir başkası belirli desenler veya gruplar halinde ezberleyebiliyor.

Bu farklı ezberleme şekilleri, aslında kişilerin zeka türleri hakkında ipucu veriyor.

T.C. kimlik numarasını ezbere bilenlere müjde; Hepinizi yakından ilgilendiriyor

Sportif zeka türü

'4+4+3' şeklinde ezberleyenlerin, sorgulayıcı ve sportif zeka türüne sahip olabileceği belirtiliyor. Bu kişiler, olayları neden-sonuç ilişkisiyle çözmeye çalışırken, hareket halinde olmayı tercih ederler ve durağanlıktan kaçınırlar.

Sosyal zeka türü

'4+3+2+2' şeklinde ezberleyen kişiler, kişisel-içsel ve sosyal zeka kategorisine dahil ediliyorlar. Yüksek bir öngörüye sahip olan bu bireyler, başladıkları işlerde genellikle başarı elde edebiliyorlar.

Sosyal ve müzikal zeka türü

'3+2+2+2+2' şeklinde ezberleyenler ise sosyal ve müzikal zekaya sahip olarak değerlendiriliyorlar. Dışa dönük ve liderlik özelliklerine sahip olan bu kişiler, iletişim kurdukları çevreyi etkileyebiliyorlar ve ikna kabiliyetleri gelişmiş durumda.

Matematiksel zeka türü

'3+3+2+3' şeklinde ezberleyenlerin ise matematiksel ve sosyal zekası öne çıkıyor. Analitik düşünme konusunda başarılı olan bu kişiler, sağlam sorgularla ve mantıklı sonuçlarla hareket edebiliyorlar.

Müzikal ve dilbilimsel zeka türü

Son olarak, '3+3+3+2' şeklinde ezberleyenler müzikal ve dilbilimsel zeka türüne sahip olabilirler. Kendilerini ifade etme konusunda yetenekli olan bu kişiler, ritimleri, sesleri ve dil kalıplarını başarıyla kullanabiliyorlar.

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