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Sevgillier günü faciası! Kutlama ölümle bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen iki çiftin bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Eda ile Zeynep'in kardeş oldukları ortaya çıktı.

Ekleme: 15.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Sevgillier günü faciası! Kutlama ölümle bittiKaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, takla atarak tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÇİFTİ KAZA AYIRDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan'ın (32) yaşamını yitirdiği, sürücü Sedat Taşdemir ile Mustafa Murhan'ın (36) yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sevgillier günü faciası! Kutlama ölümle bitti

Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Eda Ateşmen ile Zeynep Murhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEĞİNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazaya karışan çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa'da bir mekanda akşam yemeği için bir araya geldikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sevgillier günü faciası! Kutlama ölümle bitti

KAZANIN AYIRDIĞI KIZ KARDEŞLER YAN YANA DEFNEDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan'ın (32) kardeş olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden abla ile kardeşinin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kız kardeşler İnegöl ilçesi kırsal Şehitler Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

SÜRÜCÜ NİŞANLISIYMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Murhan ile yaralanan Mustafa Murhan'ın (36), 10 yıllık evli, 4 ve 8 yaşlarında 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sedat Taşdemir'in de (31) hayatını kaybeden Eda Ateşmen ile nişanlı olduğu belirtildi. Taşdemir ile Murhan'ın kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

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