Mansur Yavaş’tan yeni skandal: Belediye personelini zorla mitingine götürdü!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşa hizmet yerine eziyeti getirdi. Ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok alanda sınıfta kalan CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmedi. Son olay ise CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeydi.ABB Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, CHP lideri Özgür Özel ve CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun katıldığı Etimesgut'taki seçim koordinasyon ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Beklenen ilgiyi karşılamayan açılışın kalabalık görünmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının ve CHP'li vatandaşların EGO'ya ait otobüslerle taşındığı belirlendi.O anlar Ankara gündemine bomba gibi düşerken Yavaş'ın geçmişteki konuşmaları ile tamamen çelişen görüntüler tepki çekti. Kamuya ait taşıtların parti mitinglerinde kullanılmasına tepki gösteren Ankaralılar, 'Kendi sözlerinin tersini yapan Yavaş çok hızlı çark etti' diyerek eleştirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan seçildikten sonra çıktığı TV programlarında geçmiş dönemlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının zorla mitinglere götürüldüğünü iddia etmiş ve 'Gerçekten emeğini veren insanlarla çalışıyoruz onları ne maçlara götürüyoruz ne de mitinglere zorla götürüyoruz.' diye konuşmuştu.Hızını alamayan Yavaş, Ankaralılara 'Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız' sözünü vermişti.EGO otobüsleri ile CHP mitingine personel ve partilileri taşıtan Yavaş'ın sadece otobüsleri değil Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANFA Şirketi'ne ait olan çok sayıda hizmet aracını da seferber etmesi dikkat çekti.