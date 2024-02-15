JETCO mutabakat zaptı imzalandı! Türkiye-Macaristan ticaret hedefi: 6 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da “Türkiye-Macaristan ETOK/JETCO 1. Dönem Toplantısı”na katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi.Bakan Bolat, açıklamasında Türkiye ve Macaristan arasında ortak yapılacak çalışmaları aktararak, kültürel iş birliği faaliyetlerinin de yürütüleceğine dair bilgi verdi.Bolat, 2022 yılında kurulan JETCO birliğinde amacın ikili ilişkileri artırmak olduğunu üzerinde durarak, şu açıklamalarda bulundu:JETCO mutabakat zaptında, enerjiden, ulaştırmaya ve çevre alanındaki iş birliklerine kadar çok farklı alanlar yer almaktadır. Zaptın iki ülke ilişkilerinde yeni alanlar oluşturacağına inanıyoruz. Yapılan çalışmalar takip edilecektir.Bakan Bolat, zaptın imza töreninin ardından görüşmelerin devam edeceğini bildirerek, kısa sürede iki ülke arasında yıllık 6 milyar dolarlık ihracat hedefi beklendiğini tekrarladı.