Jandarma peşindeydi, 9 yıl sonra yakalandı

Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyünde 2014 yılında meydana gelen olayda, araziye yol verme yüzünden çıkan tartışma sonucu Murat Karlı'nın ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Ramazan Gömbel olaydan sonra firar etmişti.Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hakkında “Kasten Öldürme” suçundan 46 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ramazan Gömbel, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.