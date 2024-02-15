İstanbul'da sıradan görüntü! Metrobüsün motor kısmı alev aldı

Bugün İstanbul'da yağmur ve trafik bir anda.Her yağış sonrası yaşanan yoğunluk bugün de değişmedi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren okula ve işe gitmek için yollara düşne vatandaşlar yine yeni yeniden mağdur oldu.Araç yoğunluğu artında trafik resmen durdu.METROBÜSTE YANGINBu duruma bir de metrobüs arızası eklendi. Bahçeilevler metrobüs durağı girişi Avcılar-Topkapı yönünde bir metrobünün motor kısmında yangın çıktı.TRAFİK KİLİT, SEFERLER AKSADIKenara çekilen araçtan dumanlar yükselirken, ekipler müdahelede bulundu. Hal böyle olunca bölgede trafik adeta kilitlendi. Yaşanan arıza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Vatandaşların ulaşım çilesi uzun süre devam etti.