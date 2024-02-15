İstanbul'da kesintisiz yağmur başladı! Trafik iki bölgede de kilitlendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün aralarında İstanbul'un da olduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı verdi.Bugüne dikkat çekilen uyarıda, sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar bilgisi verildi.Ardından dün akşam saatlerinde megakentte beklenen yağış başladı. Aralıksız devam eden yağmur bu sabah saatlerine kadar devam etti. İlerleyen saatlere kadar da sürmesi bekleniyor.Her yağmur sonrası ortaya çıkan manzara bu kez de değişmedi. İstanbullular yoğun bir trafiğin arasında kaldı. Araçlarıyla yollara düşenler ve toplu ulaşım aracı kullananlar, ilerlemeyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.Görüş mesafesinin de düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanan yoğunluk İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yüzde 74 olarak ölçüldü.