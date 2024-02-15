İstanbul'da kesintisiz yağmur başladı! Trafik iki bölgede de kilitlendi
Sabahın ilk saatlerinde işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşlar yoğun trafikle karşılaştı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün aralarında İstanbul'un da olduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı verdi.
Bugüne dikkat çekilen uyarıda, sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar bilgisi verildi.
Sağanak yağmur devam ediyor
Ardından dün akşam saatlerinde megakentte beklenen yağış başladı. Aralıksız devam eden yağmur bu sabah saatlerine kadar devam etti. İlerleyen saatlere kadar da sürmesi bekleniyor.
Trafik kilitlendi
Her yağmur sonrası ortaya çıkan manzara bu kez de değişmedi. İstanbullular yoğun bir trafiğin arasında kaldı. Araçlarıyla yollara düşenler ve toplu ulaşım aracı kullananlar, ilerlemeyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yoğunluk yüzde 74
Görüş mesafesinin de düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.
Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanan yoğunluk İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yüzde 74 olarak ölçüldü.
Bugüne dikkat çekilen uyarıda, sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar bilgisi verildi.
Sağanak yağmur devam ediyor
Ardından dün akşam saatlerinde megakentte beklenen yağış başladı. Aralıksız devam eden yağmur bu sabah saatlerine kadar devam etti. İlerleyen saatlere kadar da sürmesi bekleniyor.
Trafik kilitlendi
Her yağmur sonrası ortaya çıkan manzara bu kez de değişmedi. İstanbullular yoğun bir trafiğin arasında kaldı. Araçlarıyla yollara düşenler ve toplu ulaşım aracı kullananlar, ilerlemeyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yoğunluk yüzde 74
Görüş mesafesinin de düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.
Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanan yoğunluk İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yüzde 74 olarak ölçüldü.