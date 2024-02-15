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Halk TV'nin yalanı patladı: Muhabir, 'siyanür sızıntısı' imajı için taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı

Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasına dair bazı medya kuruluşları yalan haber üretmeye başladı. Bunların başında gelen Halk TV ise 'siyanür sızıntısı' olduğuna dair yalanı ortaya atarak, bölgede maske taktı.

Halk TV'nin yalanı patladı: Muhabir, 'siyanür sızıntısı' imajı için taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı
Ekleme: 15.02.2024 - 13:46 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'nin yalanı patladı: Muhabir, 'siyanür sızıntısı' imajı için taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen kaza, herkesin yüreğini yaktı.

9 işçinin göçük altında kaldığı bölgede arama çalışmaları sürerken, bazı medya kuruluşları ise yalan haberler üretmeye başladı.

Bu yalan haberleri üreten Halk TV, bölgeden yayın yaparak 'siyanür sızıntısı' olduğunu söyledi. Yetkililer siyanür sızıntısı iddialarını yalanlarken Halk TV muhabiri, canlı yayın sırasında maske takarak bölgede yaşananları aktardı.

Halk TV'nin yalanı patladı: Muhabir, 'siyanür sızıntısı' imajı için taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı

Yayın bitince maskeyi attı

Fakat muhabirin yayın bittiğinde maskeyi çıkardığı görüldü.

Yayında maske takan muhabirin, yayın dışında herhangi bir önlem almadan bölgede gezdiği ortaya çıktı.

Muhabirin yayın sonlandıktan hemen sonra maskeyi çıkardığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Bu sayede de Halk TV'nin yalanı ortaya çıkmış oldu.

Açıklamalar peş peşe geldi

Toprak kaymasının ardından siyanürlü toprağın Fırat Nehri'ne aktığı iddiaları vardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir.

Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, 'Bölgede meydana gelen toprak kaymasının maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.

Halk TV'nin yalanı patladı: Muhabir, 'siyanür sızıntısı' imajı için taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı
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