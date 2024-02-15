Gazze'de kan durmuyor! Can kaybı 29 bine yaklaştı

Gazze'de savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.İsrail ordusu; havadan, karadan ve denizden saldırılarını sistematik olarak sürdürüyor.Sivilleri hedef alan İsrail, 4 ayı aşkın zamandır çok sayıda kadını ve çocukları hayattan kopardı.Son olarak bölgedeki son duruma ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 663'e yükseldiği belirtildi.'İsrail güçleri Nasır Hastanesini kışlaya çeviriyor'Bölgede yaşanan son hareketlilikte, İsrail ordusunun Nasır Hastanesinin güney duvarını yıkarak baskın düzenlediği aktarıldı.İsrail güçlerinin ve hastaneyi 'kışlaya çevirmeye başladığı' ifade edilen açıklamada, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarları yerle bir ettiği kaydedildi.İsrail askerlerinin, hastaneden ayrılamayan yerinden edilmiş Filistinlileri ve sağlık ekiplerinin ailelerini, bombalama ve tehditlerle hastaneden zorla ayrılmaya zorladığı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastane yönetiminden yoğun bakımdakiler, solunum hastaları ve kuvözdeki bebekler de dahil tüm hastaları tek bir binaya toplamasını istediği belirtildi.