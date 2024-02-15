Fethiye açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fethiye'de Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
37 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15'i çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.