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Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! 7'den 70'e herkesi kapsayacak

Elektrik dağıtım altyapısında büyük bir dönüşüm başlatıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) son düzenlemesiyle birlikte hayata geçirilecek Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) elektrik dağıtım sistemine yeni bir soluk getirecek. 28 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan "Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği" ile MASS'ın temelleri atıldı. Akıllı elektrik sayaçları bu yenilikçi sistemle bir araya getirilerek elektrik dağıtım sistemine bağlı olan sayaçlar artık MASS tarafından kontrol edilebilecek.

Ekleme: 15.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! 7'den 70'e herkesi kapsayacak
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, evlerdeki elektrik aboneliği işlemleri cep telefonları üzerinden gerçekleştirilecek yeni bir sistem devreye alınıyor. Türkiye'nin enerji sektöründe çığır açacak bu gelişme Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile hayata geçiriliyor. Bu sayede kullanıcılar elektrik abonelik işlemlerini anında ve hızlı bir şekilde cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilecek.

KULLANICI DENEYİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından geliştirilecek kullanıcı mobil uygulaması ve internet sitesi ile kullanıcılar, kendi elektrik tüketim verilerini takip edebilecek.
Bu platformlar kullanıcılara geçmişe dönük veri analizleri yapma ve geri bildirimde bulunma imkanı tanıyacak. Kullanıcıların veri güvenliği EPİAŞ'ın sorumluluğunda olacak. Bu da sistemin güvenilirliğini ve kullanıcı dostu olmasını sağlayacak.

MASS, akıllı sayaçlar, modemler, merkezi haberleşme yazılımı, veri yoğunlaştırıcılar ve kullanıcı mobil uygulaması gibi ana bileşenlerden oluşacak.

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! 7'den 70'e herkesi kapsayacak

Bu sistem elektrik dağıtım sistemindeki verilerin doğrulanmasını, saklanmasını, işlenmesini ve son kullanıcıya sunulmasını kolaylaştıracak.

Ayrıca TEDAŞ tarafından onaylanan birlikte çalışabilirlik test prosedürlerine göre test edilen farklı markalardaki sayaçlar ve modemler sistem içerisinde sorunsuz bir şekilde entegre olacak.

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! 7'den 70'e herkesi kapsayacak

Bu yönetmelik kapsamında elektrik piyasasındaki tüm ölçüm sistemleri Uluslararası Tip Onay belgesine ve reaktif enerji ölçümü için gerekli diğer belgelere sahip olmak zorunda. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından hazırlanan teknik şartnameler ölçüm sistemi bileşenlerinin asgari ve isteğe bağlı özelliklerini belirleyecek.

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! 7'den 70'e herkesi kapsayacak

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