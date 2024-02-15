  • USD: 30,70 - 30,75
  • EURO: 32,95 - 33,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eğitime olumsuz hava engeli: O illerde okullar tatil edildi

Yurt genelinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve sağanak nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği yerler...

Ekleme: 15.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Eğitime olumsuz hava engeli: O illerde okullar tatil edildiHAKKARİ

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 15 Şubat 2024 tarihinde (Perşembe günü); ilimiz merkez ve Yüksekova ilçesinde taşımalı olarak eğitim öğretime devam eden öğrenciler ve okullarımız için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

VAN

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilirken 132 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü. Araçlar kar altında kalırken; ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilirken, 132 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yol açma ve kar küreme çalışması başlattı.

Eğitime olumsuz hava engeli: O illerde okullar tatil edildi

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bugün etkili olan sağanak nedeniyle il genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 15 Şubat Perşembe günü için ara verildiğini bildirdi.

Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadesini kullandı.


CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın düştüğü anlar
Başkan Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
İYİ Parti'de aday tepkisi! 117 partili istifa etti
DEM'li milletvekili Bozan'dan Öcalan’ın fotoğrafı ile skandal paylaşım: Tecridi kıracağız
Türkiye ve Mısır'dan Libya hamlesi! Bakan Fidan açıkladı
Mansur Yavaş’tan yeni skandal: Belediye personelini zorla mitingine götürdü!
Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı
O sistem de 'yerli'leşti! Bakan Uraloğu açıkladı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında da kullanılmıştı
FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı göreve iade edilmişti! Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız
Cevdet Yılmaz: İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha yok
Gazze'de kan durmuyor! Can kaybı 29 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan’dan çok net Filistin çıkışı: Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez
JETCO mutabakat zaptı imzalandı! Türkiye-Macaristan ticaret hedefi: 6 milyar dolar
Halk TV'nin yalanı patladı: Muhabir, 'siyanür sızıntısı' imajı için taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum kentsel dönüşüm projelerini açıklıyor: 5 yılda 650 bin yeni konut inşa edeceğiz
Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak
MSB'den F-16 açıklaması: Takvimin haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor
Ay misyonu için tarih belli oldu! Uzay limanı kurulacak: 'Milli Uzay Programı' adım adım gerçekleşecek...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Evlilik kredisine başvurular bugün başladı! İşte şartlar

Evlilik kredisine başvurular bugün başladı! İşte şartlar

T.C. kimlik numarasını ezbere bilenlere müjde; Hepinizi yakından ilgilendiriyor

T.C. kimlik numarasını ezbere bilenlere müjde; Hepinizi yakından ilgilendiriyor

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

Bir ilk: Bilim insanlarından heyecanlandıran uzay keşfi

Bir ilk: Bilim insanlarından heyecanlandıran uzay keşfi