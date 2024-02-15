Eğitime olumsuz hava engeli: O illerde okullar tatil edildi

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 15 Şubat 2024 tarihinde (Perşembe günü); ilimiz merkez ve Yüksekova ilçesinde taşımalı olarak eğitim öğretime devam eden öğrenciler ve okullarımız için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilirken 132 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü. Araçlar kar altında kalırken; ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilirken, 132 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yol açma ve kar küreme çalışması başlattı.Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bugün etkili olan sağanak nedeniyle il genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 15 Şubat Perşembe günü için ara verildiğini bildirdi.Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadesini kullandı.