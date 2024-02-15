DEM'li milletvekili Bozan'dan Öcalan’ın fotoğrafı ile skandal paylaşım: Tecridi kıracağız

31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi çalışmaları yürüten terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istiyor. DEM Parti Mersin Milletvekili Avukat Ali Bozan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinin bu hareketini destekledi.Bozan yaptığı paylaşımda, 'Tecridi kıracağız. #tecridesonöcalanaözgürlük' ifadelerini kullandı. Bozan'ın bu paylaşımı Mersinliler tarafından büyük tepki gördü.Bozan'ın bu paylaşımı gören vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinde bu zihniyetteki bir partinin hiçbir yerde seçimi kazanmaması gerektiğini belirterek, 'Bebek katili bir terör örgütünün elebaşının serbest bırakılmasını talep eden bir partinin milletvekilinin böyle söylemlerde bulunması asla kabul edilemez bir durum. Bu partiyle ittifak kuran CHP hangi akla hizmet ile ittifak kurmayı kabul ediyor. Demek ki onlarda terörist yandaşları oluyor. Ne Mersin'de ne de Akdeniz'de asla CHP ve DEM Parti'ye oy vermeyeceğiz' dedi.'Bebek katillerinin ve askerlerimizi şehit eden hainlerin elebaşının serbest bırakılmasını istemek vatan hainliğidir' diyen vatandaşlar, 'Böyle bir şey asla olmamalı ve Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen PKK sempatizanlarının cezalandırılması gerekiyor' diyerek tepki gösterdi.