Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrılmadan önce İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulundu.Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi il baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.Düzenlenen basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.Erdoğan, Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak ile Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi uğurladı.Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.Reis çok mutlu değil ziyaretten ama napacaksın işte uluslararası politika beşer ruhuyla hareket etmiyor.