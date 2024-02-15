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CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

Balıkesir'de yaşayan Niyazi Ünal, CHP'li Erdek Belediyesi'ni eleştirdi. Gece yarısı sokak ortasında Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın damadı Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin tarafından öldüresiye darp edildi. Teleskobik cop kullanılarak dövülen ve ölümle burun buruna gelen Ünal'ın kafasına 6 adet pens atıldığı belirtildi!

CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
Ekleme: 15.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
Gece yarısı köpeğini gezdirdiği sırada Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın damadı Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin, Niyazi Önal tarafından önü kesilen Niyazi Önal, konuşma teklifini kabul etti. Ancak konuşmak yerine Murat Çetin tarafından teleskobik cop ile darp edildi!

Gece yarısı köpeğini gezdirdiği sırada Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın damadı Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin, Niyazi Önal tarafından önü kesilen Niyazi Önal, konuşma teklifini kabul etti. Ancak konuşmak yerine Murat Çetin tarafından teleskobik cop ile darp edildi!

CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Niyazi Önal, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Kafasından yara alan Niyazi Önal'a 6 adet pens atıldığı belirtildi. Ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olan Niyazi Önal, tedavisinin tamamlanmasını ardından taburcu edildi.

İFADESİ SONRASI SERBEST KALDI

Niyazi Önal'ın şikayetçi olması üzerine, emniyete çağırılan Murat Çetin, ifadesi alındıktan sonra salıverildi. Olayın ardından, Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin ve yönetim kurulu Erdek'e gelerek Niyazi Önal'ı ziyaret etti. Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin, bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

Gürbüz Şahin, 'Arkadaşımız köpeğini gezdirirken sokakta yolu kesilerek hakaret edilmiş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tehdit edilmiş ve teleskopik copuyla vücuduna ve kafasına defalarca vurulmuştur. Kanlar içinde yere düşen arkadaşımıza şiddet devam etmiştir.

Aynı sokakta oturan saldırganların olayı planladıkları ve arkadaşımızın evden çıkmasını bekledikleri yanlarında taşıdıkları ve saldırı anında kullandıkları teleskopik coptan anlaşılıyor. Saldırıya uğrayan Niyazi öğretmenimizin bağırması üzerine çevreden yetişen mahalle sakinlerinin araya girmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan arkadaşımız Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Eğitim Sen olarak, Niyazi öğretmeni darp eden saldırganların hukuk karşısında hesap vermesi için konun takipçisi olacağız' dedi.

CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
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