CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın düştüğü anlar

CHP'de yerel seçim mesaisi tüm hızı ve gerginlikleriyle devam ediyor.İstanbul'daki aday tanıtım toplantısını Ekrem İmamoğlu gerçekleştirirken, İzmir ayağına ise Özgür Özel katıldı.İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıtan Özel, en son sahneye Tunç Soyer'in yerine koyduğu Cemil Tugay'ı davet etti. Özel'in daveti üzerine sahneye çıkmak üzere yerinden kalkan Tugay, merdivenleri çıkarken yere düştü.Hızla sahneye gitmek üzere yol alan Cemil Tugay, yere düştü. Tugay'ın yere düştüğünü görenler ise kaldırmak için yanına geldi.Hızla yerden kaldırılan Tugay, sahneye çıktı ve salondakileri selamladı. O sırada Özgür Özel'in elinde mikrofonla beklemesi ve yardım için herhangi bir hamlede bulunmaması ise dikkati çekti.Buna rağmen Tugay, ayağı kalkar kalkmaz Özel'le sarıldı ve kürsüye geçti.