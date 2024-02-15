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CHP’de ön seçim isyanı! İzmir'de yine kriz patlak verdi: Özgür Özel verdiği sözü tutmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurultay öncesi 'Belediye başkan ve meclis üyesi adaylarını belirlemek için ön seçim yapacağız' söylemi yalan oldu. İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarını belirlerken parti tabanının sesine kulak tıkayan CHP Genel Merkezi, meclis üyelikleri için de ön seçim beklentilerini boşa çıkardı.

CHP’de ön seçim isyanı! İzmir'de yine kriz patlak verdi: Özgür Özel verdiği sözü tutmadı
Ekleme: 15.02.2024 - 10:21 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
CHP’de ön seçim isyanı! İzmir'de yine kriz patlak verdi: Özgür Özel verdiği sözü tutmadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay öncesi göreve gelmesi halinde partisinin belediye başkan ve meclis üyesi adaylarının ön seçimle belirleneceğini açıkladı. Kasım ayında genel başkanlık koltuğuna oturan Özel, kurultay öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu.

Özel ve ekibinin belirlediği belediye başkan adayları başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde parti tabanında rahatsızlığa neden oldu. İzmir'in Çiğli, Karaburun, Karşıyaka, Güzelbahçe ve Çeşme ilçelerinde ayaklanan partililer düzenledikleri protesto gösterileriyle 'ithal aday istemiyoruz' eylemleri gerçekleştirdi.

MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN DE ÖN SEÇİM YOK

Belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde yaşanan antidemokratik uygulamalar hafızalardaki tazeliğini korurken bir şok da meclis üyesi aday belirleme sürecinde yaşandı.
CHP Genel Merkezi, İzmir İl Başkanlığına yazı göndererek belediye meclis üyesi adaylarını belirlemek için ön seçim yapılmayacağını duyurdu. Genel merkez tarafından gönderilen bilgilendirme yazısında belediye meclis üyeleri aday listesi bildirim formunun oluşturulması konusunda yetkinin ilçe başkanlıklarında olduğu belirtildi.

CHP’de ön seçim isyanı! İzmir'de yine kriz patlak verdi: Özgür Özel verdiği sözü tutmadı

İzmir'de tüm ilçelerde önseçim ya da merkez yoklaması yapılmayacağı kaydedilen bilgi yazısında, meclis üyelikleri aday listesini onama yetkisinin Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) olduğu vurgulandı.

CHP’de ön seçim isyanı! İzmir'de yine kriz patlak verdi: Özgür Özel verdiği sözü tutmadı

MUTABAKAT SAĞLANACAK

İl ve ilçe başkanlıklarına gönderilen PM kararına ilişkin bilgilendirme yazısında seçim çevrelerinde taslak listelerin hazırlanıp Genel Merkeze sunulmasından İl başkanlıklarının yetkili ve sorumlu olduğu belirtildi.
Yazıda ayrıca taslak listeler hazırlanırken, il ve ilçe başkanı, belediye başkan adayı, büyükşehir belediye başkan adayı ve bölge milletvekillerinin azami mutabakatının sağlanması istendi.

13 ŞUBAT'A KADAR TESLİM EDİLECEK

Taslak listelerin İl başkanları tarafından en geç 13 Şubat 2024 Salı günü saat 17:00'a kadar elden ya da Genel Merkez Yazı İşleri'nin 0312 207 40 93 numaralı faksına faks yolu ile ya da yaziisleri@chp.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Ön seçim yine yalan oldu' yorumlarına neden oldu.
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