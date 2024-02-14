CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkan değişikliğine gitti. 13 seçimi de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu koltuğundan indirildi, yerine Özgür Özel geçti. Her fırsatta değişim diyen, seçim kazanmayı vadeden ve teşkilatına 'Gidin ve seçimi kazanın' emri veren Özgür Özel, partide kontrolü kaybetti. Bir dönem kardeşim dediği Ekrem İmamoğlu'yla güç savaşına giren Özgür Özel, aday belirleme sürecinde çıkmaza girdi.Liyakatsiz aday seçimleri hem seçmenin hem de teşkilatın tepkisini çekti. Pazartesi akşamı yapılan MYK ve PM toplantılarında 11 belediye başkan adayının açıklanmasıyla birlikte partili krizin fitili ateşlendi. Adaylardan memnun olmayan partililer CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Özgür Çelik'in istifasını istedi. Özgür Özel'e de tepki yüksekti. Değişim beklenirken kontrolden çıkan partide istifalar peş peşe geldi.İlk olarak CHP'nin kalesi olarak görülen Kadıköy için belediye aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak listede yer almayan CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, istifa etti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP'de ahbap- çavuş ilişkisi ve hemşericilik olduğu ve parti içinde iktidar mücadelesine girildiğini söyledi.İlçe belediyelerinden de tepkiler yükseldi. Aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin genel merkeze tepki göstererek istifa ettiklerini dile getirdi. Soner Çetin, adaylıkların ahbap çavuş ilişkisiyle dağıtıldığını söyledi.CHP'deki istifa depremi bugün de devam etti. İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve Erdek belediye başkan aday adayı olmasına rağmen aday gösterilmeyen Özlem Sarı ile Erdek'te 4 dönem belediye başkanı olarak görev yürüten eşi Hüseyin Sarı istifa etti.Bunun üzerine bir hamle de Erdek CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs'ten geldi. Burhan Karışık'ın belediye başkan adayı gösterilmesinin üzerine Örs, 'Hainlerle birlikte aynı yolda yürümeyeceğim' diyerek tepki gösterdi. 35 kişiyle birlikte partisinden istifa etti! Mert Örs'le birlikte en az 200 kişinin daha istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.Bir istifa dalgası da Gaziantep'ten geldi. CHP Şahinbey ilçe başkanı Mehmet Aydın Şahin, kongre ve kurultay sürecinde yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi. Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: Kongre ve kurultay sürecinde, il düzeyindeki fikir ayrılıkları partinin önüne geçti.Partinin başarısı için görevimi onur duyarak yaptım. Ancak bu süreçte yönetim kurulu üyelerimle birlikte istifa etmeye karar verdim. Bu vesileyle; yönetim kurulu üyelerime, mahallelerime, kadınlara, gençlere, sandık ve okul görevlilerine, eylem ve etkinliklere katılanlara, yanımda olanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Partiye verdiğim emekleri helal ediyor, Partinin bana kattıklarına şükran duyuyorum. Doğru şeyler yapmaya devam edeceğim.