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Beyaz Gazete
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CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

Özgür Özel, değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Uğruna gözyaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan seçilse de umduğu başarıyı yakalayamadı. Ekrem İmamoğlu'yla girdiği güç savaşında parti kontrolden çıktı. Liyakatsiz aday tercihleriyle partilileri kızdırdı! Kadro dışı kalan isimler, genel merkeze kazan kaldırdı. Gürsel Tekin'le başlayan istifa dalgası durmadı… Aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin istifa ettiğini açıkladı. Bugün de Erdek CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs "Hainlerle yol yürümem" diyerek görevden ayrıldı. CHP Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Aydın Şahin de partiyle yollarını ayırdı

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!
Ekleme: 14.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkan değişikliğine gitti. 13 seçimi de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu koltuğundan indirildi, yerine Özgür Özel geçti. Her fırsatta değişim diyen, seçim kazanmayı vadeden ve teşkilatına 'Gidin ve seçimi kazanın' emri veren Özgür Özel, partide kontrolü kaybetti. Bir dönem kardeşim dediği Ekrem İmamoğlu'yla güç savaşına giren Özgür Özel, aday belirleme sürecinde çıkmaza girdi.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

LİKAYETSİZ TERCİHLER KRİZİ GETİRDİ

Liyakatsiz aday seçimleri hem seçmenin hem de teşkilatın tepkisini çekti. Pazartesi akşamı yapılan MYK ve PM toplantılarında 11 belediye başkan adayının açıklanmasıyla birlikte partili krizin fitili ateşlendi. Adaylardan memnun olmayan partililer CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Özgür Çelik'in istifasını istedi. Özgür Özel'e de tepki yüksekti. Değişim beklenirken kontrolden çıkan partide istifalar peş peşe geldi.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

GÜRSEL TEKİN'DEN PARTİ İÇİ İKTİDAR VURGUSU

İlk olarak CHP'nin kalesi olarak görülen Kadıköy için belediye aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak listede yer almayan CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, istifa etti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP'de ahbap- çavuş ilişkisi ve hemşericilik olduğu ve parti içinde iktidar mücadelesine girildiğini söyledi.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE İSTİFA ETTİLER

İlçe belediyelerinden de tepkiler yükseldi. Aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin genel merkeze tepki göstererek istifa ettiklerini dile getirdi. Soner Çetin, adaylıkların ahbap çavuş ilişkisiyle dağıtıldığını söyledi.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

'HAİNLERLE BİRLİKTE AYNI YOLDA YÜRÜMEYECEĞİM'

CHP'deki istifa depremi bugün de devam etti. İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve Erdek belediye başkan aday adayı olmasına rağmen aday gösterilmeyen Özlem Sarı ile Erdek'te 4 dönem belediye başkanı olarak görev yürüten eşi Hüseyin Sarı istifa etti.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

Bunun üzerine bir hamle de Erdek CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs'ten geldi. Burhan Karışık'ın belediye başkan adayı gösterilmesinin üzerine Örs, 'Hainlerle birlikte aynı yolda yürümeyeceğim' diyerek tepki gösterdi. 35 kişiyle birlikte partisinden istifa etti! Mert Örs'le birlikte en az 200 kişinin daha istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

GAZİANTEP İLÇE YÖNETİMİ DE KAZAN KALDIRDI!

Bir istifa dalgası da Gaziantep'ten geldi. CHP Şahinbey ilçe başkanı Mehmet Aydın Şahin, kongre ve kurultay sürecinde yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi. Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: Kongre ve kurultay sürecinde, il düzeyindeki fikir ayrılıkları partinin önüne geçti.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

Partinin başarısı için görevimi onur duyarak yaptım. Ancak bu süreçte yönetim kurulu üyelerimle birlikte istifa etmeye karar verdim. Bu vesileyle; yönetim kurulu üyelerime, mahallelerime, kadınlara, gençlere, sandık ve okul görevlilerine, eylem ve etkinliklere katılanlara, yanımda olanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Partiye verdiğim emekleri helal ediyor, Partinin bana kattıklarına şükran duyuyorum. Doğru şeyler yapmaya devam edeceğim.











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