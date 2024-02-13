CHP'de İmamoğlu gerilimi :

CHP'nin aday tanıtım toplantısında konuşurken yuhalanan Ekrem İmamoğlu tepki gösterenlere dönerek, 'Kulağınız bende olsun, oturun beni dinleyin' dedi.

CHP'nin aday tanıtım toplantısında konuşan Ekrem İmamoğlu, parti içi yaşanan gerilimler sebebiyle konuşması sırasında bir grup CHP'li tepki gösterdi. Açıklamaları sırasında yuhalanan İmamoğlu, tepki gösterenlere dönerek, 'Kulağınız bende olsun, oturun beni dinleyin' dedi. CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmayınca toplantının açılış konuşmasını Ekrem İmamoğlu yaptı.