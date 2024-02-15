BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi daha, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

BUDO seferleri, olumsuz hava engeline takıldı.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun bugün 12.55'e kadar olan 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.