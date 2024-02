Başkan Erdoğan: Bunların tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.Değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kaymasını yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. 9 işçimizin toprak altında kaldığı tespit edildi. Binlerce kişi bölgedeki arama faaliyetlerine destek veriliyor. İhtiyaç duyulan her türlü araç gereç de gönderiliyor. Toprak altından güzel haberler almayı ümit ediyoruz.Maalesef bu sabah da Marmara'da bir kargo gemisi battı. Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı zorlu hava şartlarına rağmen bir an önce kardeşlerimizi kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bir kez daha Erzincan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.Samsun'da sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hamd olsun Samsun her gelişimizde bizi samimiyetle kucakladı. Sadece bununla kalmayıp sandıkta da desteğini bizden esirgemedi. Mayıs ayındaki seçimde Samsunlu kardeşlerim yüzde 62'şer oy oyanıyla teveccüh gösterdi. Türkiye Yüzyılı hedefimize verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum.Samsun 31 Martta da Cumhur İttifakı adaylarının yanında yer alarak yeni bir destan yazacaktır. Bu seçimlerde niyetimiz ülkemizin tamamını gerçek belediyecilikle buluşturmaktır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.Bizde millete tepeden bakmak, dayatmada bulunmak asla yoktur. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti tıpış tıpış gidip oy verecek olarak gören CHP zihniyeti aynı kafayla yoluna devam ediyor. Benim milletim bunu diyenlere sandıkta dirsek gösterir. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuştular ki, kıyamet kopsa umurlarında değil.Geleceğe dair ne planları ne de projeleri var. Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'si. Bu uğurda birbirlerine çelme taklmaktan, kuyusunu kazmaktan dahi çekinmiyorlar. Böyle bir zihniyetin şehirlerimize hizmet etmek, yatırım yapmak gibi bir gayesi olabilir mi?Türkiye 5 yıllık CHP zihniyeti döneminin ağır faturasını uzun yıllar ödemek zorunda kaldı. İstanbul'a başkan seçildiğimizde karşılaştığımız manzaraları anlatmaya gün yetmez. Zaten şu anda da çoğunuz İstanbul'un ne halde olduğunu çok iyi bilirsiniz. CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır. Sadece bir dönem bile buna maruz kalan şehirlerimiz bırakın hizmeti, mevcut halinin gerisine düştü.31 Mart'ta da şehirlerimizden müjde alacağımıza inanıyorum. Her zaman Samsun yol açıcı, istikamet gösterici vasfıyla öne çıkmış bir şehirdir. Bu seçimde de sizden aynı liderliği bekliyoruz. Sizlerden bir kez daha destek istiyoruz. Sandık başında vuracağınız mühürle sadece kendinizin değil, çocuklarınızın nasıl bir şehirde yaşayacağının kararını da vereceksiniz. Şehirlerimizi alt ve üst yapısıyla geliştirerek evlatlarımıza daha güçlü bir vatan bırakmakla mükellefiz. Bu ülkenin her karış toprağını eserlerimizle donatmak boynumuzun borcudur.Seçime kadar hep beraber çok çalışmalıyız. Kapı kapı dolaşacağız. AK Parti'nin alameti farikası nedir diye sorarsanız, eser ve hizmettir. Bu hakikati herkes de kabul eder. Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla Cumhuriyetimize destek olan bir partidir. Eser ve hizmet konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz. Vizyon, proje ve yatırım konusunda da bizimle yarışacak kimse çıkmadı.Şimdi Samsun yeni bir döneme girecek. Sandıkları patlatacaksınız. Şehirlerimiz de bu patlayışı görecekler. İş yapma ve icraat ortaya koyma hususunda bizim seviyemize çıkamayanlar bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyorlar.Darbeyle terörle, hak ve özgürlük ihlalleriyle bizim milletimizi mutsuz ettiler. Biz siyasi hayatımızın son 30 yılını ülkemize hizmetle geçirdik. Milletimizin hanesine yazdırdığımız her kazanımı birer şeref gibi göğsümüzde taşıyoruz.Biz size inanıyor, güveniyoruz. 31 Mart akşamı da Samsun'dan bir başka ses çıkacak. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde yaptığımız yatırımları özetin özeti de olsa anlatıyoruz.Hatırlanmayan ve hatırlatılmayan her şey unutulmaya mahkumdur. Bunun için anlatmayı sürdüreceğiz. Samsun'da son 21 yılda güncel rakamlarla 181 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. 5 bin 774 adet derslik inşa ettik. Samsun Üniversitemizi kazandırdık. 15 bin 233 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. 102 adet spor tesisi inşa ettik.Samsunlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9 milyar lira tutarında destek olduk. 24 hastanenin de aralarında olduğu 25 sağlık tesisi yaptık. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemiz ve Tekkeköy devlet hastanesiyle birlikte 5 sağlık kuruluşunun yapımı sürüyor.TOKİ eliyle 11 bin 255 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 5 bin 308 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.Bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye çıkardık. Demir yolu hatlarının tamamını yeniledik.Yatırımları tek tek saymaya kalksak günler yetmez. En yakın şahidimiz sizlersiniz. Gönül gönüle verip eksileri tamamlamak bizlerin elindedir.