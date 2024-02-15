Ay misyonu için tarih belli oldu! Uzay limanı kurulacak: 'Milli Uzay Programı' adım adım gerçekleşecek...

İkinci insanlı uzay seferinden Ay'a gönderilecek araca, Ankara'da kurulacak üsten, uzay limanına kadar ülkeyi üst lige taşıyacak hedeflere hızla ulaşabilmek için TUA kadrosunda alanında uzman isimler görevlendirildi.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TEKNOFEST'in organizatörlerinden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) Müdürü Mehmet Nefes'in de aralarında olduğu 'uzay takımı', bir yandan stratejik projelere odaklanırken diğer yandan toplumdaki uzay farkındalığının geliştirilmesinde başrolü oynayacak.TUA'nın yönetimine bu isimlerin yanı sıra DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Alper Güzel de katıldı.Uzman kadro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın koordinasyonunda devam eden çalışmalar kapsamında 'Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerin birer birer uygulamaya alınmasını sağlayacak.Yapılan atamaların, Türkiye'nin uzay hedeflerine ulaşmasına ve gelecekte 1 trilyon dolara ulaşması beklenen küresel uzay ekonomisinde daha fazla pay sahibi olmasına katkı sağlaması bekleniyor.Milli Uzay Programı, 2022-2030 dönemini kapsayacak şekilde planlanırken dünyada bu alandaki gelişmelerin de yakından takip edilmesi amaçlandı.2021'de ilan edilen program kapsamında ilk olarak Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na 13 bilimsel deney yapmak üzere gönderildi. Böylece insanlı ilk uzay misyonu tamamlanmış oldu. Nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in alçak yörünge uçuşunu gerçekleştirmesiyle bu misyonun pekiştirilmesi amaçlanıyor.Bakan Kacır da konuya ilişkin, 'İnsanlı ilk uzay bilim misyonumuz, biyoloji, tıp, genetik, fizik, malzeme bilimi disiplinlerinde bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli kazanımlar getirdi.' ifadesini kullanmıştı.TUA'nın güçlenen kadrosunun diğer hedeflerin hızla yerine getirilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.Ay'a ilk teması gerçekleştirmek, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak, uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak buradaki yetkinliği artırmak, Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri seviyeye taşımak, ülkede uzay sanayisi ekosistemini daha da geliştirmek ve bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak da hedefler arasında yer alıyor.Ay Araştırma Programı ile geliştirilen ilk uzay aracında bütün süreçlerin 2026'da tamamlanması ve aracın fırlatılması planlanıyor. Programın ilk aşaması olan AYAP-1 kapsamında Ay'ın yörüngeden keşfi ve yüzeyle ilk temasın gerçekleştirilmesi, ikinci aşamada ise AYAP-2 Projesi ile yumuşak iniş yöntemiyle yüzeye bir gezici keşif aracının (rover) indirilmesi amaçlanıyor.Uzaya bağımsız erişim programı da sürdürülecek. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelere devam edilecek. Böylece 2030'a kadar uluslararası işbirlikleriyle bir uzay limanı kurulması hedefleniyor.Alçak yörünge uydularına ilişkin milli üretim programı da başlatılacak. Bu alanda kamu, akademi ve özel sektör projeleri desteklenecek.