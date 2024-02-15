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Antalya'da feci kaza kaydedildi! Kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarptı

Alanya ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, aydınlatma direğine çarpıp savruldu. Sürücü hastanede hayatını kaybederken, kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Ekleme: 15.02.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da feci kaza kaydedildi! Kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarptıAntalya'nın Alanya ilçesinde hız, can aldı.

Kızlar Pınarı Mahallesi Stat Caddesi'nde İsmail Burak Özdal'ın kullandığı motosiklet, cadde üzerinde uygulama yapan trafik polisi noktasına yaklaşık 20 metre kala sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki kaldırıma çarptı.

Antalya'da feci kaza kaydedildi! Kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarptı

Hız nedeniyle duramayan motosiklet ardından da elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucunda ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından motosikletin hız göstergesindeki ibrenin ise 102 kilometrede takıldığı görüldü.

Antalya'da feci kaza kaydedildi! Kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarptı

Sürücü kurtarılamadı

Kaza anında 1,68 promil alkollü olduğu tespit edilen ağır yaralı motosiklet sürücüsü daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu hastanede yoğun bakımda olan Özdal dün gece hayatını kaybetti.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletli sürücünün trafik polisi uygulama noktasına metreler kala direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve elektrik direğine çarptığı ve motosikletin polis uygulama noktasına kadar sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Antalya'da feci kaza kaydedildi! Kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarptı
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