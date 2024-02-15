Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..
Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..
Gram altın
Alış: 1.970,61 TL
Satış: 1.970,97 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.265,70 TL
Satış: 3.339,23 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 11.539,00 TL
Satış: 11.743,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.510,98 TL
Satış: 6.678,46 TL
Altın ons
Alış: 1.991,80 Dolar
Satış: 1.992,04 Dolar
Gram altın
Alış: 1.970,61 TL
Satış: 1.970,97 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.265,70 TL
Satış: 3.339,23 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 11.539,00 TL
Satış: 11.743,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.510,98 TL
Satış: 6.678,46 TL
Altın ons
Alış: 1.991,80 Dolar
Satış: 1.992,04 Dolar