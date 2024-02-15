92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor
Son dönemde bankalar arasındaki rekabet vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranları üzerinden yoğunlaşmaya başladı. Yatırımcıları kendilerine çekmek amacıyla çeşitli kampanyalar ve yüksek faiz oranları sunan bankalar bu stratejilerle müşterilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ancak yatırımcıların karşı karşıya olduğu asıl mesele sundukları bu avantajlar arasından en uygununu seçebilmek oluyor.
Günümüzde birçok yatırımcı klasik yatırım araçlarının ötesine bakarak alternatifler arıyor. Bu arayışta 32-92 günlük vadeli mevduat hesapları, cazip faiz oranları ve kısa vadeli esneklikleri ile öne çıkıyor.
Yatırım dünyasında öne çıkan bir soru: 105.000 TL ile 92 günlük bir vadeli mevduat hesabı açıldığında hangi banka ne kadar getiri sağlar? İşte bazı bankaların sunduğu oranlar ve getiriler!
105.000 TL 92 GÜNDE NE KADAR GETİRİR?
Akbank %49 faiz oranıyla 12.320 TL net getiri ve 117.320 TL vade sonu ödemesi sunuyor. Bu teklif, yeni müşterilere özel ve 500.000 TL üzeri bakiyeler için geçerli.
Odea Bank %47 faiz oranı ile 11.817 TL net getiri ve 116.817 TL vade sonu ödemesi vaat ediyor. 10.000-1.000.000 TL arasındaki mevduatlar için 92-120 gün vadede geçerli bir fırsat sunuyor.
DenizBank %48 faiz oranı ile 12.068 TL net getiri ve 117.068 TL vade sonu ödemesi ile yatırımcıların karşısına çıkıyor.
ING %45 faiz oranı ile 11.314 TL net getiri ve 116.314 TL vade sonu ödemesi sunarak dikkat çekiyor.
Garanti BBVA %42 faiz oranı ile 10.560 TL net getiri ve 115.560 TL vade sonu ödeme teklifiyle öne çıktı.
QNB Finansbank %32,75 faiz oranı ile 8.234 TL net getiri ve 113.234 TL vade sonu ödemesi ile seçenekler arasında yer alıyor.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce, detaylı araştırma yapılması ve finansal danışmanlık alınması tavsiye edilir.