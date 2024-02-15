92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

Günümüzde birçok yatırımcı klasik yatırım araçlarının ötesine bakarak alternatifler arıyor. Bu arayışta 32-92 günlük vadeli mevduat hesapları, cazip faiz oranları ve kısa vadeli esneklikleri ile öne çıkıyor.Yatırım dünyasında öne çıkan bir soru: 105.000 TL ile 92 günlük bir vadeli mevduat hesabı açıldığında hangi banka ne kadar getiri sağlar? İşte bazı bankaların sunduğu oranlar ve getiriler!Akbank %49 faiz oranıyla 12.320 TL net getiri ve 117.320 TL vade sonu ödemesi sunuyor. Bu teklif, yeni müşterilere özel ve 500.000 TL üzeri bakiyeler için geçerli.Odea Bank %47 faiz oranı ile 11.817 TL net getiri ve 116.817 TL vade sonu ödemesi vaat ediyor. 10.000-1.000.000 TL arasındaki mevduatlar için 92-120 gün vadede geçerli bir fırsat sunuyor.DenizBank %48 faiz oranı ile 12.068 TL net getiri ve 117.068 TL vade sonu ödemesi ile yatırımcıların karşısına çıkıyor.ING %45 faiz oranı ile 11.314 TL net getiri ve 116.314 TL vade sonu ödemesi sunarak dikkat çekiyor.Garanti BBVA %42 faiz oranı ile 10.560 TL net getiri ve 115.560 TL vade sonu ödeme teklifiyle öne çıktı.QNB Finansbank %32,75 faiz oranı ile 8.234 TL net getiri ve 113.234 TL vade sonu ödemesi ile seçenekler arasında yer alıyor.Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce, detaylı araştırma yapılması ve finansal danışmanlık alınması tavsiye edilir.