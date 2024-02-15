14 ilde FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 42 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 42 şüphelinin yakalandığını belirterek "Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.
Güvenlik güçleri, teröre ve örgüt mensuplarına geçit vermiyor.
Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor.
Son olarak hedef, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) oldu.
14 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-6”Operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı!
FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!"
Yakalananların örgüt içi faaliyetleri
Paylaşımın devamında şöyle denildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir’de FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-6” Operasyonlarında:
örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün “Gaybubet Evlerinde" barınan,
örgütün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde yer alan,
haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve
örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı.
"Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız"
Operasyonlar sonucu;
sahte kimliklere,
çok miktarda Türk Lirasına ve
dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız.
Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.
Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor.
Son olarak hedef, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) oldu.
14 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-6”Operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı!
FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!"
Yakalananların örgüt içi faaliyetleri
Paylaşımın devamında şöyle denildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir’de FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-6” Operasyonlarında:
örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün “Gaybubet Evlerinde" barınan,
örgütün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde yer alan,
haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve
örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı.
"Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız"
Operasyonlar sonucu;
sahte kimliklere,
çok miktarda Türk Lirasına ve
dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız.
Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.