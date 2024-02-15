14 ilde FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 42 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, teröre ve örgüt mensuplarına geçit vermiyor.Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor.Son olarak hedef, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:"14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-6”Operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı!FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!"Paylaşımın devamında şöyle denildi:Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir’de FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-6” Operasyonlarında:örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün “Gaybubet Evlerinde" barınan,örgütün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde yer alan,haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan veörgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı.Operasyonlar sonucu;sahte kimliklere,çok miktarda Türk Lirasına vedijital materyale el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız.Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.