Valilik duyurdu! Erzincan'a geçişlere kısıtlama getirildi

Tunceli Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kentten Erzincan'a gidişlere 4 gün boyunca kısıtlama getirildiğini açıkladı.Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14 Şubat 2024 günü saat 00.01'den 18 Şubat 2024 günü saat 23.59'a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır” denildi.