  • USD: 30,68 - 30,74
  • EURO: 32,85 - 32,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Valilik duyurdu! 3 gün süreyle yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Ekleme: 14.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Valilik duyurdu! 3 gün süreyle yasaklandıValilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Van ili sınırları içinde 14 Şubat'tan geçerli 16 Şubat da dahil olmak üzere 3 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun hükümleri gereği, belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır.'

Belirtilen tarihler arasında ilçelerden, çevre illerden bireysel veya toplu olarak ya da kent güzergahını kullanarak kanuna aykırı her türlü eylem ve etkinliğe katılımın önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buradan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır.'
Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den ortak basın toplantısı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden alındı
Son dakika... Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine dair açıklama
Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı
CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!
MHP, 52 belediye başkan adayını daha açıkladı
ABD Başkanı Biden Trump’a ateş püskürdü! NATO sözlerine büyük tepki
Erzincan'da maden sahasında heyelan! Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı işçilerin kimlikleri belli oldu!
Bakanlık duyurdu! Numuneler alındı: Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi
AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Küçükçekmece'deki saldırıda hedefin Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı
CHP'de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar
Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!
İBB’nin ihmali bir can aldı! Hiçbir aydınlatma ve yaya geçidi yok
Gazze'de can kaybı artıyor: 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti
Erzincan'daki heyelanda saha sorumlusu dahil 4 kişi gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir'de ikramiye krizi... Sendikadan Soyer'e ültimatom
Erzincan'da toprak kayması: Ailelerin acı bekleyişi sürüyor
O paylaşım gündeme bomba gibi düştü! Erzincan’daki maden felaketini 5 gün önceden bilmiş...
CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda