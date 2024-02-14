Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da düzenlenen “Bozdoğan-1” operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı.Operasyona ilgili bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları ifade etti:-Bölücü terör örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları,-Bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması ile sosyal alan ve kurumlar sözcülüğü yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri,-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,-Terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları,-Örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve illegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edilen 179 şüpheli yakalandı.Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.