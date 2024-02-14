Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 22 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da düzenlenen “Bozdoğan-1” operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı.
Operasyona ilgili bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları ifade etti:
-Bölücü terör örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları,
-Bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması ile sosyal alan ve kurumlar sözcülüğü yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri,
-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
-Terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları,
-Örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve illegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edilen 179 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.