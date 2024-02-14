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Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kahire'ye gelirken Erdoğan'ı mevkidaşı Sisi, havalimanında karşıladı.

Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı
Ekleme: 14.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi temasları sürüyor.

Bu temaslar kapsamında onur konuğu olarak Dubai'ye giden ve Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Mısır'a geçti.

Dış politikada başarıyla sürdürülen ikili ilişkiler devam ederken Mısır'la da ikili ilişkiler gelişiyor.

12 yıl sonra Mısır'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, mevkidaşı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı, Mısır'da Sisi tarafından heyeti ve onuruna verilen yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda da resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Masadaki maddeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi görüşmesindeki ana gündem, gittikçe ilerleyen ve gelişen ikili ilişkiler olacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak.

Öte yandan iki ülke arasında iş birliği alanlarının canlandırılması ve derinleştirilmesi için yine somut adımlar atılacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı sektörlerde iş birliği fırsatları üzerinde durulacak.

Karşılıklı büyükelçiler atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a son ziyaretini 2012 yılında gerçekleştirmişti. Daha sonra iki ülke arasındaki ilişkiler yıllar sonra karşılıklı atılan adımlarla yeni bir döneme girdi.

Önce Ankara ve Kahire'den heyetler, istikşafi görüşmeler için bir araya geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez bir araya gelerek el sıkıştı.

İki lider, daha sonra kasım ayında Suudi Arabistan ve eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi de dahil olmak üzere farklı ülkelerde bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanları da 2023'te birçok kez bir araya gelirken, Temmuz 2023'te karşılıklı büyükelçiler atandı.

Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı

Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı

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