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Sağanak yağış eğitime engel oldu! O ilimizde okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi.

Ekleme: 14.02.2024 - 08:28 Güncelleme: 14.02.2024 - 08:28 / Editör: Ozge Selin
Sağanak yağış eğitime engel oldu! O ilimizde okullar tatil edildiMeteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Şanlıurfa'da tüm okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak tüm okulları tatil etti.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denilirken vatandaşlar da yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Sağanak yağış eğitime engel oldu! O ilimizde okullar tatil edildi
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