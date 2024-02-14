Meteoroloji duyurdu! Şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu raporuna göre; Ege Denizi açıklarında bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'Ege Denizi açıklarında rüzgarın bugün (14.02.2024) öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.Fırtınanın Cuma (16.02.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir' denildi.