  • USD: 30,68 - 30,74
  • EURO: 32,85 - 32,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MEB'den yeni düzenleme! Tatil süresi kısalacak, okul süresi artacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yılda 180 gün yerine 200 gün okula gideceği şekilde bir takvim oluşturmaya başladı. Düzenlemeye göre ara tatiller devam edecek ancak yaz tatili daha kısa sürecek.

MEB'den yeni düzenleme! Tatil süresi kısalacak, okul süresi artacak
Ekleme: 14.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
MEB'den yeni düzenleme! Tatil süresi kısalacak, okul süresi artacak
Milyonlarca öğrenci ve veli ara tatille ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntılarını bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir düzenlemenin üzerinde duruyor.

Buna göre, eğitim süresinin artması ve tatilin kısaltılması hedefleniyor.

Ara tatilde değişiklik yok

Ayrıntılar şu şekilde...

Sabah'ın haberine göre; merakla beklenen ara tatille ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak. Böylelikle kasım ve nisan ayında yapılacak tatiller uygulanmaya devam edecek.

Yaz tatili kısaltılacak

Ancak öğrencilerin yıl boyunca daha fazla okula gitmesi için 180 gün olan eğitim-öğretim günü, 200 güne çıkarılacak.

Bu günlerin artması için de yaz tatilinin kısaltılması hedefleniyor.

Gelişmiş ülkelerdeki süre göz önünde bulunduruluyor

Birinci dönem 90 gün, ikinci dönem de 90 gün olmak üzere 180 gün olan eğitim-öğretim günleri, resmi ve milli-dini bayramlara göre hesaplanıyor.

Kimi zaman hava muhalefeti nedeniyle bu günler kısalabiliyor. MEB de bu durumun önüne geçmek adına, gelişmiş ülkelerdeki süreyi de göz önünde bulundurarak bir çalışma halinde.

11 haftalık yaz tatili uzun bulunuyor

Türkiye'de ara tatil düzenlemesinden önce yaz tatili 13 hafta olarak yapılıyordu.

20192020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya düştü.

Ancak diğer ülkelerde karşılaştırıldığında bu sürenin yine uzun olduğu belirtiliyor.
Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den ortak basın toplantısı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden alındı
Son dakika... Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine dair açıklama
Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı
CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!
MHP, 52 belediye başkan adayını daha açıkladı
ABD Başkanı Biden Trump’a ateş püskürdü! NATO sözlerine büyük tepki
Erzincan'da maden sahasında heyelan! Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı işçilerin kimlikleri belli oldu!
Bakanlık duyurdu! Numuneler alındı: Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi
AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Küçükçekmece'deki saldırıda hedefin Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı
CHP'de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar
Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!
İBB’nin ihmali bir can aldı! Hiçbir aydınlatma ve yaya geçidi yok
Gazze'de can kaybı artıyor: 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti
Erzincan'daki heyelanda saha sorumlusu dahil 4 kişi gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir'de ikramiye krizi... Sendikadan Soyer'e ültimatom
Erzincan'da toprak kayması: Ailelerin acı bekleyişi sürüyor
O paylaşım gündeme bomba gibi düştü! Erzincan’daki maden felaketini 5 gün önceden bilmiş...
CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda