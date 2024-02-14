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İzmir Büyükşehir'de ikramiye krizi... Sendikadan Soyer'e ültimatom

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yine ikramiye krizi patlak verdi. Belediye Şirketi İZENERJİ’de çalışan 10 bin işçinin ikramiyeleri öngörülen süre içinde yatmayınca hem örgütlü sendika hem de işçiler tepki gösterdi. Belediye yönetimini şirketler arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No’lu şubelerden yapılan ortak açıklamada: “Bizler hiçbir siyasi kavganın bir parçası veya tarafı değiliz. Belediye başkanlığı adaylık sürecinde yaşanan sıkıntının sorumlusu biz emekçiler değiliz. Bu sıkıntılar bizlere mal edilmemelidir” denildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce de İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının ikramiyelerini zamanında yatırmamış, bunun üzerine örgütlü sendika biri yarım diğeri tam gün olmak üzere iki kez iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

İzmir Büyükşehir'de ikramiye krizi... Sendikadan Soyer'e ültimatom
Ekleme: 14.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
İzmir Büyükşehir'de ikramiye krizi... Sendikadan Soyer'e ültimatom
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZENERJİ Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 nolu şubelerle imzaladığı toplu sözleşme uyarıca işçilerin ikramiyelerini 7 Şubat'ta maaşlarla birlikte yatırmayı taahhüt etti. Fakat aradan 1 hafta süre geçmesine rağmen ikramiyeler hesaplara yatmadı. Durum böyle olunca şirket bünyesinde görev yapan 11 bin işçi mağdur oldu.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine 2 ve 9 No'lu şubeler ortak basın açıklaması yaptı. İşçi başına ortalama 10 bin lira olan alacakların zamanında yatırılmadığını belirten sendika belediye yönetimini şirketler arası ayrımcılık yapmakla suçladı. Basın bildirisini DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül okudu. Bir süredir alacaklarının geç ödendiğini hatırlatan Gül, "Bu yaşanan sorunun ortadan kaldırılması için gerekli görüşmeleri yapmış olmamıza rağmen sorunlar çözüme kavuşmadı." Dedi. Aldıkları ücretlerin enflasyondan dolayı her geçen gün eridiğine dikkat çeken Gül, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer biz emekçilere vermiş olduğu sözü tutması gerekirken maalesef bu sözden uzak kalarak yaşamış olduğumuz zorlu koşullarda üyelerimizi mağdur etmiştir. Bizler hiçbir siyasi kavganın bir parçası veya tarafı değiliz. Belediye başkanlığı adaylık sürecinde yaşanan sıkıntının sorumlusu biz emekçiler değiliz. İşçiler olarak emeğimizin karşılığının gününde ödenmesini talep ediyoruz. Önümüzde bütün işçi ve emekçileri yakından ilgilendiren bir yerel seçim var. Bu süreçte İZENERJİ çalışanları olarak bir kaos ortamı yaratmak niyetinde değiliz. Ancak bizlere verilen sözler yerine getirilmediği takdirde kurullarımızda almış olduğumuz kararlarımızı uygulayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. 15 Şubat Perşembe günü büyükşehir bürokratları ile tekrar görüşeceğiz. İkramiyelerimizin bu görüşme sonrası hesaplara yatırılmasını temenni ediyoruz. Bizler süreci sonuna kadar uzlaşı ile sürdürme taraftarıyız." Diye konuştu. Gül mağduriyetin giderilmemesi durumunda haklarını sonuna kadar arayacaklarını sözlerine ekledi.

PERŞEMBE GÜNÜ TEKRAR MASAYA OTURACAKLAR

Şimdi tüm gözler sendika yönetimi ile büyükşehir bürokratlarının Perşembe günü yapacağı görüşmeye çevrildi. Eğer görüşmelerden bir sonuç elde edilemezse sendikanın daha önce de olduğu gibi iş bırakma eylemi yapabileceği öne sürüldü.

İzmir Büyükşehir'de ikramiye krizi... Sendikadan Soyer'e ültimatom





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