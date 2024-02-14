İBB’nin ihmali bir can aldı! Hiçbir aydınlatma ve yaya geçidi yok

Başakşehir’de bulunan İbn-i Haldun Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Zeynep Cilan, yolun karşısına geçmeye çalışırken kaza kurbanı oldu. Yoğun kullanılan yolda hiçbir sinyalizasyon ve yaya geçidinin olmadığı görüldü.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Ordu Caddesi'nde ihmal can aldı. İbn-i Haldun Üniversitesi'nin önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan İngilizce Hukuk bölümü ikinci öğretim öğrencisi Zeynep Cilan (18), yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Okul yoluna bağlantı olan ve İETT duraklarının da bulunduğu kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi'nde özellikle akşam okula gelmek zorunda kalan öğrenciler için hiçbir aydınlatma, yaya geçidi veya üst geçidin olmadığı görüldü.Kampüs bahçesinde toplanan öğrenciler ellerine İBB'ye tepki içeren afişlerde alarak yürüyüş yaparak tepki gösterdi.Zeynep'in yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Muhammed Emin Sarıoğlu, 'Zeynep'in ölümünde ihmaller büyük. Caddede ışıklandırma eksik. Kasis yok. Üst geçit yok. Yüzlerce öğrenci burada risk altında hergün okula gidip geliyor. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz' dedi.Zeynep Cilan'ın cenazesi dün Pendik Kaynarca Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.