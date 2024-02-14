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Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra toprak kayması meydana geldi. 9 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi. 24 saat sonra ortaya çıkan yeni görüntüler ise facianın boyutunu bir kez daha önüne serdi. Heyelandan saniyelerle kurtulan kamyon sürücüleri böyle görüntülendi

Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Ekleme: 14.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Erzincan'ın İliç ilçesinde dün bir maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan facianın ardından bölgeye 9 ilden arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

9 işçinin toprak altında kaldığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.

Bugün ortaya çıkan yeni görüntüler ise yaşanan facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Heyelandan son anda kurtulan kamyon sürücüleri araç içi kameraları tarafından böyle görüntülendi.

BAKAN YERLİKAYA: BİLİM İNSANLARI AFAD'DAKİ ARKADAŞLARIMIZ DEVAMLI SURETTE ORAYI İZLİYORLAR

Bölgede arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Yerlikaya, son yaptığı açıklamada "Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlardan 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı üçünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı diğer şoförümüzün de yani işçi kardeşimiz de şoför kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Buraya dikkat etmek istiyorum. Biliyorsunuz 100 döneme yayılmış 9- 10 milyon metre küpten bahsediyoruz.Toprak kaymasının o büyük kütlenin bu kütle içerisinde bir avantajımız var.

Bilim insanlarının bize söylediği araç içinde, iki araç içinde olan ve konteyner içinde olan. Metal radar tespitleriyle beraber bu kütle üzerinde tarama yapmaya başladık. Dolayısıyla daha hızlı aksiyon alabilmek adına bu radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz.

Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!

Şu da önemli arama kurtarma personelimizin çalıştığı bölgelerde herhangi bir toprak kayması ihtimali olup olmadığını bilim insanlarımız tarafından yer radarlarından gelen bilgileri anbean değerlendiriyor.

Ve bu doğrultuda AFAD koordinasyonunda yaptığımız arama kurtarma çalışmalarının güvenliğinden hiç taviz vermeksizin devam etmek istiyoruz. Bu da önemli arkadaşlar. Hava koşullarını görüyoruz, beraber yaşıyoruz burada.

Oradaki kütle efendim bunun kaydığı yer belli. Diğer yerler ve kaydığı yerde sonra arama kurtarma faaliyetlerine en ufak bir risk olmaması adına Cumhuriyet Üniversitemizden gelen bilim insanları AFAD'daki arkadaşlarımız devamlı surette orayı izliyorlar ve arama çalışma taramaları yapan arkadaşlarımız da telsizi de anbean iletişim halindedir.

Kıymetli arkadaşlar ifade ettiğimiz gibi arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız devam edecek" dedi.

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