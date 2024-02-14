Erzincan'daki madenin toprak kaymasından önceki hali

Türkiye'yi derinden sarsan olayda ortaya çıkan yeni detaylar, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor..Dün öğle saatlerinde Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler köyünde bulunan altın madeninde heyelan meydana geldi. Altın madeninden çıkartılan toprakların depolandığı büyük alanda toprak kayması yaşandı.Yaklaşık 10 dönüm bir alandan kayan tonlarca toprak, 100 dönüm alana yayıldı.Felakette yetkililerin verdiği bilgiye göre; 9 işçi göçük altında kaldı.Olayın ardından İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurumları seferber edilerek bölgeye hareket etti. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için 400 kişilik ekip çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor.Hummalı çalışma sürerken, ortaya çıkan yeni görüntüler de felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor..Maden sahasının toprak kaymasından önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, toprak kayması sonucu maden sahasının tamamen yok olduğu görülüyor..