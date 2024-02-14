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Erzincan'daki madenin toprak kaymasından önceki hali

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan madenin toprak kaymasından önce çekilen havadan görüntüsü, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Erzincan'daki madenin toprak kaymasından önceki hali
Ekleme: 14.02.2024 - 08:50 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Erzincan'daki madenin toprak kaymasından önceki hali
Türkiye'yi derinden sarsan olayda ortaya çıkan yeni detaylar, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor..

Dün öğle saatlerinde Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler köyünde bulunan altın madeninde heyelan meydana geldi. Altın madeninden çıkartılan toprakların depolandığı büyük alanda toprak kayması yaşandı.

Yaklaşık 10 dönüm bir alandan kayan tonlarca toprak, 100 dönüm alana yayıldı.

9 işçi göçük altında kaldı

Felakette yetkililerin verdiği bilgiye göre; 9 işçi göçük altında kaldı.

Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurumları seferber edilerek bölgeye hareket etti. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için 400 kişilik ekip çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor.

Maden sahasının felaketten önceki hali

Hummalı çalışma sürerken, ortaya çıkan yeni görüntüler de felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor..

Maden sahasının toprak kaymasından önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, toprak kayması sonucu maden sahasının tamamen yok olduğu görülüyor..

Erzincan'daki madenin toprak kaymasından önceki hali

Erzincan'daki madenin toprak kaymasından önceki hali


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