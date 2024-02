Erzincan'da maden sahasında heyelan! Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı işçilerin kimlikleri belli oldu!

Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şu an itibariyle bölgede AFAD, TSK, arama kurtarma, JAK madenciler, sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 1700 personel görev yapıyor. İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlar 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Aradığımız arkadaşlarımızın 5'inin bir konteynerin içinde 3'ünün bir araç içinde bir şoförün de bir iş makinesi içinde olduğunu değerlendirdik. Bu noktada metal tespit cihazlarıyla tarama yapıyoruz.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı açıklamada "Madenin 2004 yılından beri işletme ruhsatı var. Ağustos 2023'te buraya bir heyet göndermiştik. Kazaya ne sebep verdi, araştırmamız sürüyor. Bölgeden ölçüm ve numuneler alınıyor. Sızmayla ilgili endişe verecek bir durum yok. Kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. Sürekli ölçümler ve incelemeler yapılıyor. Çok yakinen takip ediyoruz. Önceliğimiz işçilerimizi kurtarmak. Kazanın oluş sebebi kök sebebi nedir işletmecilikle alakalı bir kusur mu var diye çalışıyoruz. Ortaya çıktıkça kamuoyumuzla paylaşacağız. Milletimize geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bir an önce oradaki 9 canımıza ulaşırız ondan sonraki süreci de hep birlikte yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.Gelen son dakika haberine göre; konuyla ilgili saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı. Ailelerin endişeli bekleyişi de sürüyor. Göçük altında kalan işçilerden Nuri Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız, "Devletimiz burada. İnşallah hayırlı haber alacağız. Ümidimizi kesmedik" dedi.Öte yandan toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu.Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.Vali Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Başkan Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "667 çalışandan 9 kişiye ulaşılamıyor. Kayma yer altında değil yer üstünde yaşandı. 8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana aktı. Zamanla yarışıyoruz 400 personelle arama kurtarma çalışması sürdürülüyor" dedi.Erzincan'daki maden sahasında toprak kaymasının yeni görüntüleri | VideoVali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şunları söyledi: Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk.Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız Merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." açıklamasında bulundu.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Fırat Nehri'ne siyanür aktığına dair iddiaları yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir. Ayrıca toprak kaymasının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve İl Müdürlüğü Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilerek toprak kayması sırasında kayan toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapattırılmıştır. Nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışması söz konusu değildir. Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise,"Şu anda bütün hazırlıklar tamam, çalışma yapılıyor. Ekipler yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi toprak altında gözüküyor" dedi.İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise "Toprak altında kalanlar var tam sayı net değil. Arama çalışmaları sürüyor. Benzer bir durum yaşanmamıştı. Böyle bir kaza ilk" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14.30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi." dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Göçük altında kalan işçilerimiz için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Olayla ilgili 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Kalbimiz Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde. Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için" dedi.Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Kamuoyuna duyurulur, Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Saygılarımızla,"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının ardından bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personelin görev yaptığını söyledi.Yerlikaya, maden ocağındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kaymasının meydana geldiğini anımsattı.Cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanından yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." dedi.İlk belirlemelere göre 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve işçileri arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:"Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli, İl AFAD müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır birlik müdürleri görevlendirildi. Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarımız, Erzincan ve Sivas Valimiz, Erzincan Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, ilgili kurum ve kuruluşlardan, genel müdür ve daire başkanları, her biri buraya intikal ettiler."Bölgede görev yapan personel sayısı hakkında da bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:"Şu an itibarıyla bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer aracı yani KBRN dediğimiz araçlar. 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon tırları görevlendirildi. AFAD koordinasyonunda üniversitelerimizden gelen bilim insanları bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor ve bu alanlara izleme cihazları yerleştirmeye başladılar. Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalarda olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor."Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini dile getirerek, "Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır." ifadelerini kullandı.Erzincan'da toprak altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları sürerken maden işletmecisinden yeni açıklama geldi. Şirket, 9 çalışan için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada, Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığı bildirilerek, 6 noktadan alınan numunelerde herhangi bir kirlenmenin söz konusu olmadığı da ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Anagold Çöpler Altın Madeni olarak, işletmemizde yaşanan elim olayın ardından çalışanlarımızın ve ailelerinin bu zorlu süreçte yaşadıkları endişe ve belirsizlikten dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak daha önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, olay meydana geldiği anda acil durum planı devreye alınmış, kurtarma operasyonları hemen başlatılmış ve halen devam etmektedir.Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir.Erzincan'da maden sahasında heyelan! Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı işçilerin kimlikleri belli oldu!Anagold, olayın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlatmıştır. Profesyonel ekiplerimiz, olay yerinde ve ilgili kaynaklarda kapsamlı bir araştırma yapmaktadır. Bu inceleme süreci, şirketimizin ve diğer ilgili kuruluşların uzmanlarının katkılarıyla titizlikle yürütülmektedir.Buna göre; Yığın liç alanının kaymasından kaynaklı olarak bir kaza meydana gelmiştir.Konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi yoktur. Atık depolama havuzumuz ile ilgili herhangi bir tehlike söz konusu değildir.Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır.Kayma nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmamış olup buna rağmen gerekli tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır.6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir.Erzincan'da maden sahasında heyelan! Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı işçilerin kimlikleri belli oldu!Anagold, kamuoyunu olayın detayları konusunda tamamen bilgilendirecek ve nedenlerini net bir şekilde açıklayacaktır. Ayrıca, benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlıdır.Şirketimiz, işçi sağlığı ve güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmektedir. Bu nedenle, yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak ve benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız.Kamuoyunu ve ilgili tarafları olayın gelişmeler konusunda düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz."Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak "9 vatandaşımıza henüz ulaşılmış değil. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. AFAD koordinasyonunda bakanlık ve belediyeler olarak hem civar illerden hem de Trabzon'da oraya gerekli destekte bulunduk. Temennimiz inşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır" dedi.