Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Milli Uzay Programı'ndaki diğer projeleri başarıyla gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hedefleri tek tek sıraladı. Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağını belirten Bakan Kacır, 2030'a dek uluslararası iş birlikleriyle bir uzay limanı kurulacağının bilgisini de verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'insanlı ilk uzay misyonu'nun tamamlandığını belirterek, yeni hedeflerinin Milli Uzay Programı'ndaki diğer projeleri başarıyla uygulamak olduğunu bildirdi.
MİLLİ UZAY PROGRAMI'NDA SIRA DİĞER PROJELERE GELDİ
Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından uzay programı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği 'insanlı ilk uzay bilim misyonu'nun tamamlandığına işaret eden Kacır, 'Şimdi hedefimiz Milli Uzay Programı'ndaki diğer projeleri de başarıyla gerçekleştirmek.' ifadesini kullandı.
Kacır, söz konusu programdaki hedefleri ise şöyle sıraladı:
BİLİMSEL DENEYLER VE ARAŞTIRMALARA GEREKLİ DESTEKLER SUNULACAK
• İnsanlı Uzay Bilim Misyonu'muzdaki bilimsel deneylerin çıktılarını dikkatle değerlendirecek ve bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız.
'SIRA İKİNCİ ASTRONOTUMUZDA'
• Sonraki astronot misyonumuza yönelik hazırlıklarımızı tamamlayacak, ikinci astronotumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız.
'ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'
• Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başkaca bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek adına programlar başlatacağız.
'KURUMLARLA İŞBİRLİKLERİ YAPACAĞIZ'
• Diğer insanlı uzay görevleriyle ilgili olası uluslararası işbirliklerini değerlendireceğiz. İnsanlı uzay görevlerinde kullanılan uzay istasyonları ve diğer sistemlerin geliştirilme süreçlerine yönelik AR-GE programları başlatacağız. Bu sistemleri geliştirmekte olan kurumlarla işbirlikleri yapacağız.
'KÜRESEL UZAY EKONOMİSİNDEN DAHA FAZLA PAY ALACAĞIZ'
• Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Uzay sanayisini geliştirecek, yılda 600 milyar dolara erişen küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
'2030'A DEK ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİYLE BİR UZAY LİMANI KURACAĞIZ'
• Uzaya bağımsız erişim programımızı sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimize devam edecek, 2030'a dek, uluslararası iş birlikleriyle bir uzay limanı kuracağız.
'KENDİ MÜHENDİSLERİMİZİN VE BİLİM İNSANLARIMIZIN TASARLADIĞI VE ÜRETTİĞİ UZAY ARACIYLA AYA ERİŞECEĞİZ'
• Ay programımızı gerçekleştireceğiz. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla aya erişeceğiz. İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program, bize, geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojileri zorlu uzay koşullarında kullanma ve sonraki zamanlarda ticarileştirme olanağı sağlayacak.
'TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI TAHKİM EDECEK BİR STRATEJİK KAZANIM ELDE EDECEĞİZ'
• Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projesini gerçekleştirerek, savunma sanayiinde ve sivil alanlarda teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek bir stratejik kazanım elde edeceğiz.
'DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ PROJESİ'Nİ TAMAMLAYACAĞIZ'
• Türkiye Ulusal Gözlemevleri çatısı altında, ileri seviyede uzay gözlemleri için kurmakta olduğumuz Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi'ni tamamlayarak, bölgemizin en gelişmiş teleskobuna sahip olacağız. Uzay gözlemlerini ve uzay havasına ilişkin araştırmaları destekleyeceğiz.
'TÜRKSAT 6A'YI YAKIN ZAMANDA UZAYA GÖNDERECEĞİZ'
• BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve İMECE uydularıyla görüntüleme uydularının üretimine ilişkin adım adım ilerlettiğimiz kabiliyetlerimizi yüksek çözünürlüklü ve farklı niteliklerde görüntüleme uyduları geliştirerek artıracağız. İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı yakın zamanda uzaya gönderecek ve bu alanda yetkinlik sahibi 10 ülkeden biri olacağız.
'MİLLİ ÜRETİM PROGRAMI BAŞLATACAĞIZ'
• Alçak yörünge takım uydularına ilişkin milli üretim programı başlatacak, bu alanda kamu, akademi ve özel sektör projelerini destekleyeceğiz. Uydu geliştirme alanında kamuda bulunan kapasiteyi tek çatı altında toplayarak küresel rekabet gücünü kazanacağız.
'UZAYA YÖNELİK TOPLUMSAL İLGİYİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
• Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i paydaşlarımızla düzenlemeye devam edecek, uydu, roket, dikey inişli roket yarışmalarımız ve diğer yarışmalarla, eğitim ve girişimci destek programlarıyla uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağımızı güçlendirecek, uzaya yönelik toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz.