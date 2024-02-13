Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 şahıs yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 17 şahsın yakalandığını, yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer alındı:Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.