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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Ekleme: 13.02.2024 - 12:26 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Türkiye içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonları sürdürecek olan kahraman Mehmetçik, 2 teröristi daha paketledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanlar - 50'ye dair detayları duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

'J-SİHA desteğiyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı'

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK.
Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-50' Operasyonunda;

1'i GRİ Kategoride olan toplam 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hainlerin Tek Tek Nefeslerini Keseceğiz. Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak.

Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-50” Operasyonu kapsamında; komandolarımız, güvenlik korucu timlerimiz ve J-SİHA desteğiyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde
GRİ kategoride yer alan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek ve
Memo kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Terörist Hasip Şimşek'in katıldığı eylemler;
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı 3 polis memuru, 2 sivil vatandaşın ŞEHİT edilmesi ve 217 vatandaşımızın YARALANMASI olayı,

Diyarbakır ili Hani ilçesi, Hani-Topçular karayolunda bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1 Askeri Personel ve 1 Gönüllü Güvenlik Korucusunun ŞEHİT edilmesi,

Diyarbakır ili Hani/Topçular Jandarma Krk.K.lığı sorumluluk alanında Yukarıturalı Köyü Yol Ayrımında icra edilen Şok YKN faaliyeti esnasında, bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 Güvenlik Korucusu ŞEHİT edilmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Mehmet Akalan adlı teröristin katıldığı eylemlerin ise;
Diyarbakır ili Yenişehir İlçesinde 6 adet EYP atılma olayı,
Diyarbakır/Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ile ateş açılması,
Diyarbakır/Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde Yenişehir Belediyesine ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren MİT Mensuplarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.
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