Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı

CHP'de İstanbul ilçe adaylığı düğümü çözüldü.Parti içindeki kavgalar ve kirli pazarlıklar nedeniyle uzayan süreçten sonra CHP Parti Meclisi'nde belirlenen adaylar seçmene duyuruldu.Aday tanıtım toplantısı, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.Parti içindeki adaylık kavgaları programa da yansıdı.İlçe adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepkiyle karşılaştı.Adaylık beklentisi karşılanmayan aday adaylarının destekçileri, İmamoğlu'nu yuhalayarak protesto etti.Aleyhinde slogan atılan İmamoğlu, partilileri kürsüden azarladı.İmamoğlu, 'Bir dakika arkadaşlar. Kulağınız bende olsun. Anlaşalım bir dakika sevgili arkadaşlar ayıp ediyorsunuz, oturun beni dinleyin.' diyerek sloganlara tepki gösterdi.Diğer yandan dikkat çekici bir ayrıntı ise protokoldeydi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programa katılmadığı görüldü.Konu hakkında, ne Özgür Özel'den ne partiden ne de İBB'den bir açıklama yapılmadı.