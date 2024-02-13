Nedim Şener Danıştay'ın tartışmalı kararı ile yargıdaki FETÖ tehlikesine dikkat çekti
Yargıtaydaki FETÖ tehlikesi
Gazeteci Nedim Şener, TVNET'te Serhat İbrahimoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Net Bakış programında yargıda giderek yükselen FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubunun göreve dönmesine ilişkin kararına dikkat çeken Şener, 15 Temmuz sürecisi hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Yargıdaki FETÖ yapılanmasına el atın yoksa onlar el atacak" sözleriyle seslendi.