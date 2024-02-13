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Beyaz Gazete
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MHP lideri Devlet Bahçeli: İhanetlerle yolumuzu kesemediler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli: "İhanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olmadılar. Aramızdan devşirdikleri ile karşımıza geçtiler başarılı olmadılar. Hayalleri kabusa döndü. Bu dava dualıdır. Şer planları ademe mahkumdur." dedi. Ayrıca CHP'nin DEM ile girdiği ittifak görüşmeleri için Bahçeli; Özgür bey canın demli çay mı çekiyor senin için de çay ayıralım demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli: İhanetlerle yolumuzu kesemediler
Ekleme: 13.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Devlet Bahçeli: İhanetlerle yolumuzu kesemediler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Bugünkü toplantımızı takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Tarihe bakmadan atılacak her adımın kuşaklar arasında kopukluklar yaratacağını düşünüyorum. Milliyetçilik tarih hakkında bir yorum ve pratikliklerden ibaretti. Milliyetçilik halka dayalı bir görüş olduğu için ırkçılığı reddetmiştir. Adil ve eşit dağılımı esas almıştır.

Geçtiğimiz 9 Şubat günü MHP'nin kuruluş yıl dönümünü andık. Türk milliyetçiliğinin 3 hilal çatısı altında kurumsallaşması bölge siyasetini de farklı açılardan etkilemiştir. Tekleyen demokrasi hayatımıza yeni bir fırsat sunmuştur. Anadolu'nun ruh zenginliğini, istikbalin güçlü Türkiye'sinin inşasını hedeflemiştir.

'YOLUMUZU KESMEK İSTEDİLER BAŞARAMADILAR'
55. yıl münasebeti ile Ankara'da düzenlediğimiz toplantı muhteşem bir havada gerçekleşmiştir. 55 yıl yürektir, yükseliştir, şereftir. İhanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olmadılar. Aramızdan devşirdikleri ile karşımıza geçtiler başarılı olmadılar. Hayalleri kabusa döndü. Bu dava dualıdır. Şer planları ademe mahkumdur. Halkın ve halkın davasını sekteye uğratacak alçak doğmamıştır. MHP ve ülkü ocakları dimdik ayaktadır.

Partimiz gücünü milletten alıyor. Millet olmakla yer yüzünün çehresi değişmiştir. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiştir. Milletleşme sonuçlanmış değil devam eden bir süreçtir.

MHP lideri Devlet Bahçeli: İhanetlerle yolumuzu kesemediler

'UZAYA TÜRKÇE BAKMANIN ZAMANI GELDİ'

Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diliyor daha nice Türk çocuklarının uzaya çıkmasını diliyorum. Alper Gezeravcı gururumuzdur. Artık uzaya Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir. Bugünün yağlı boyası yarının paha biçilemez tablosudur. Yükselişin engeli yoktur. Uzay hakimiyetinin perdesi açılmıştır.

Yeter ki aşağılık kompleksine kapılan çağın piyonluğuna talip olanları hayatımızdan çıkaralım. Başarıdan başarıya koşmak için ışık hızı ile çalışalım. Gelen Türk asrıdır. Türk milleti yeni yüzyılda her alanda ben de varım diyecektir.

'CHP İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ'

Ne CHP'nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir. Özgür bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz açık olursa daha çok severiz. Özgür bey ayakkabı mağazası gibisiniz. Özgür bey canın demli çay mı çekiyor senin için de çay ayıralım demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz. Muhalefet iflas bayrağını çekti.

MHP lideri Devlet Bahçeli: İhanetlerle yolumuzu kesemediler

'31 MART'TA HEPSİNİN FOYASI ORTAYA ÇIKACAKTIR'

31 Mart seçimlerine 48 gün kala CHP gizli pazarlıklar içine girmiştir. Saklı gerçekler kirli ilişki ağları dikkatten kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. DEM'in ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur. Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak.

'CHP'NİN ADAM OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

CHP milli değerlerimiz ile çatışma altında. Büyükerşen'in beyni sulanmamışsa aşağılık sözleri CHP'nin özetidir. Büyükerşen ecdadımıza karanlık iç yüzünün ortaya saçılması ile bütün her şeyi silip atmıştır. CHP'nin adam olması diye bir şey mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu Türk milletinin medarı iftiharıdır.

Eskişehirli vatandaşlarım köhne zihniyeti hak etmiyor. Osmanlı İmparatorluğu Türk'tür. Bizans varislerine yanıt verilecek tarih 31 Mart'tır.
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